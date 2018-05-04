На водных объектах в Украине ежегодно гибнут около 1,4 тыс. человек. Об этом заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщает «Правительственный портал».

Так, по словам Чечеткина вопрос безопасности людей на водоемах остается на сегодня чрезвычайно актуальным, поскольку ежегодно в Украине водных объектах гибнут около 1,4 тыс. человек.

«Анализ погибших за предыдущие годы свидетельствует, что 61% летальных случаев произошел во время купания в необорудованных местах, 22% граждан погибли на обустроенных пляжах из-за нарушения правил поведения, а еще 17% — во время рыбалки», — сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2018 года на водных объектах Украины уже погибли около 80 человек.



