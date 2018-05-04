Власть будет решительно реагировать на антисемитские призывы, - Порошенко

Украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в обществе по любым признакам. Об этом президент Петр Порошенко написал в Facebook.

«Украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в нашем обществе. Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной», — написал Порошенко.

По словам президента, уважение к жизни и достоинству каждого человека является наивысшей ценностью для украинского государства.

Ранее Посольство США в Украине выразило разочарование проявлениями антисемитизма в Украине.

«Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости», — говорится в заявлении американского посольства.

