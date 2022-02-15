Рада ввела уголовное наказание за проявления антисемитизма

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» (№ 5110).
За соответствующее решение проголосовали 295 народных депутатов, передает корреспондент Укринформа.
Так, документ дополняет статью 161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков» предлагается дополнить нормой относительно проявлений антисемитизма.
За совершение соответствующего правонарушения предусматривается наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Аналогичные действия, сопряженные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, наказываются штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.
В то же время вышеуказанные действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Как сообщалось, Верховная Рада 16 декабря 2021 года приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» (№ 5110).
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