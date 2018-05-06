Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения на Донбассе

По условиям США Украина не может использовать полученные американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения на Донбассе, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНИАН.

В эфире Прямого он отметил, что после появления в Украине американского оружия, на российских пропагандистских каналах в разных ток-шоу «устроили дурдом тихий в течение двух дней».

«Дело в том, что Javelin, как бы кто там не надувал свои щеки, в мире единственное противотанковое оружие третьего поколения. Тот комплекс, которым так кичатся россияне, „Корнет“, он поколения 2+», — сказал Тука.

Также замминистра объяснил, почему полученное летальное оружие пока ничего хорошего не несет для украинских военных.

«Да, есть на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент. Я постоянно держу связь с нашими военнослужащими — от солдат до генералов. Очень распространена ситуация на протяжении последнего года, когда бронированная техника — то БТР или БМП, или танк противника выезжает на определенное расстояние, полтора километра или два, по-разному, и чувствует полную безнаказанность. Мы можем применять согласно Минским договоренностям исключительно минометы 80 калибра, а таким оружием поразить танк практически невозможно, они начинают расстреливать позиции наших воинов», — объяснил он.

Ранее Госдеп США заявил, что Украина уже получила противотанковые системы Javelin. Однако американские дипломаты оказались чрезвычайно скупы на детали и обстоятельства данных поставок.