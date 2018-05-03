В Украине более 300 погибших военных на Донбассе остаются неидентифицированными

В Украине по состоянию на сегодня более 300 погибших на Донбассе военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются неидентифицированными. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, советник президента по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец в Facebook.

«Неидентифицированными остаются еще 307 погибших, чьи профили хранятся в базе. Призываю родственников пропавших без вести в Донбассе сдать анализ ДНК в своем регионе, обратившись в главное управление Национальной полиции области, где работают соответствующие рабочие группы по приему обращений граждан о без вести пропавших в зоне АТО и организации ДНК-экспертизы», — написала она.

По ее словам, по состоянию на начало апреля 2018 года идентифицировано по ДНК уже 554 погибших военнослужащих. Богомолец также подчеркнула, что сегодня в базе хранится более 1,4 тысячи биологических образцов родственников пропавших без вести и 2,1 тысячи биологических образцов фрагментов неопознанных тел, которые, по результатам исследований, относятся к 861 лицу.

Отметим, что ДНК-экспертиза позволяет установить личности погибших путем сопоставления ДНК-профилей фрагментов тел данным родственников. Ведением базы данных ДНК-карт занимается Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.