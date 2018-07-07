Спасатели пробурили 100 отверстий в пещере в Таиланде, где блокированы школьники

Пытаясь добраться до команды школьников и их тренера, находящихся в затопленной пещере две недели, тайские спасатели пробурили более 100 отверстий в толще горной породы, сообщает в субботу англоязычное издание The Nation, выходящее в Бангкоке.

Со ссылкой на бывшего губернатора провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакона, который осуществляет руководство спасательной операцией, издание уточняет, что некоторые пробуренные отверстия достигают 400 метров в глубину. Однако попытки добраться до местонахождения 13 человек, пока безуспешны.

«У специалистов, работающих на месте, нет оборудования, которое могло бы точно определить, где они находятся», — сказал руководитель спасательной операции.

Школьная футбольная команда «Дикие кабаны», состоящая из 11—16-летних мальчиков и их 25-летнего тренера, отправились после дневной тренировки на экскурсию в пещерный комплекс Кхао Луанг 23 июня и оказались в ловушке из-за внезапного наводнения. Пещерный комплекс на севере Таиланда затапливает каждый год, у входа даже установлена табличка, запрещающая посещение лабиринтов в сезон дождей с июля по ноябрь. Ни тренер, ни подростки не сообщили, что идут в пещеру. Мотоцикл тренера, велосипеды и вещи детей были обнаружены на следующий день у входа в комплекс.

Детей и тренера нашли дайверы и пловцы ВМС Таиланда только на десятый день. Они находятся в дальней камере пещеры в пяти километрах от входа. Спасательная операция, в которой заняты несколько тысяч человек и тяжелая техника, продолжается уже почти две недели: из пещеры откачивают воду, закачивают в нее кислород, бурят отверстия в горной породе, пытаясь добраться до людей.

В один из ближайших дней начнется операция по эвакуации детей на поверхность. Спасатели склоняются к варианту вывода подростков из затопленной пещеры в легководолазном снаряжении. Операцию осложняет тот факт, что большинство подростков, выросших в горной местности, не умеют плавать.