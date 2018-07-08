Из пещеры в Таиланде эвакуировали уже шесть школьников

В Таиланде продолжается операция по вызволению из пещеры Тхам Луанг игроков школьной футбольной команды, которые оказались заблокированы там в течение двух недель. Как сообщает агентство Reuters, пока в полевой лагерь возле пещеры доставлены шесть школьников. Ожидается, что остальные игроки и их тренер (всего семь человек) окажутся на воле в ближайшее время.

Операцию по эвакуации проводят морские пехотинцы таиландской армии, а также дайверы из Франции, Великобритании и Нидерландов. Они забирают детей из пещеры через узкие затопленные проходы. Операция сопряжена с риском, поскольку некоторые школьники не умеют плавать, а к тому же очень ослаблены. Однако их семьи согласились на операцию, поскольку в противном случае существует риск, что детям придется оставаться взаперти в течение продолжительного периода.

Ранее власти пытались пробиться к затопленной пещере, пробурив скважины в скале при помощи подводных лодок или откачав воду. Однако эти варианты не удались.