В Украине арестованы акции трех российских банков

Апелляционный суд наложил арест на акции Проминвестбанка (принадлежащих российской госкорпорации «Внешэкономбанк»), Сбербанка (принадлежащих российскому Сбербанку) и ВТБ Банка (принадлежащих российскому госбанку ВТБ). Об этом сообщает FinBalance.

Как отмечается, 5 сентября Апелляционный суд. Киева удовлетворил заявление ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами и наложил арест на акции трёх банков.

Кроме того, Апелляционный суд Киева запретил Проминвестбанку, Сбербанку и ВТБ Банку осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего этим банкам на праве собственности движимого и недвижимого имущества и отчуждать его любым способом, в т.ч., но не исключительно, по договорам купли-продажи, мены, дарения и пр.

Эти аресты акций банков и запрет им отчуждать недвижимое и движимое имущество были наложены Апелляционным судом Киева по ходатайству компаний Игоря Коломойского и его партнеров как обеспечение их иска по делу № 796/165/2018 о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 (в деле ПТС № 2015-36) о взыскании сумм из Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное (отобранное) в упомянутых компаний в Крыму после его аннексии Россией.

Компании «приватовцев» свое ходатайство об аресте акций Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка обосновали тем, что решением Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) — из-за нарушения Россией соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 года — в их пользу было присуждено взыскать 139 млн долл из Российской Федерации в качестве компенсации за их объекты недвижимости в Крыму.

По мнению «приватовцев» на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка как имущество государства Россия на территории Украины «может быть обращено взыскание на основании решения международного суда» (цитата из судебных материалов).

В этом контексте Апелляционный суд Киева пришел к выводу о том, что на территории Украины действительно «есть имущество, которое принадлежит РФ и на которое может быть обращено взыскание на основании решения международного суда».