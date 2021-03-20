Войти
Байден обещает поговорить с Путиным «в какой-то момент»
дружба народов
Байден обещает поговорить с Путиным «в какой-то момент»
Зеленский подписал указ о Национальном фонде инвестиций
официально
Зеленский подписал указ о Национальном фонде инвестиций

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Зеленский продлил на три года санкции в отношении «Сбербанка» и «Проминвестбанка»

302
Зеленский продлил на три года санкции в отношении «Сбербанка» и «Проминвестбанка»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в отношении двух российских банков — «Сбербанка» и «Проминвестбанка» — сроком на три года.

Соответствующий указ № 107/2021 от 19 марта 2021 года опубликован на сайте главы государства,

Так, согласно документу, на три года продлеваются санкции в отношении:

— Акционерное общество «Сбербанк» (АО «СБЕРБАНК»), код ЕГРПОУ — 25959784, дата регистрации — 15.06.2001г, местонахождение юридического лица — Украина, 01601, г.Киев, ул. Владимирская, д.46;

— Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (ПАО «Проминвестбанк»), код ЕГРПОУ — 00039002, дата регистрации — 26.08.1992г., местонахождение юридического лица — Украина, 01001, г.Киев, ул. Малоподвальная, д. 8.

Ограничительные меры предусматривают предотвращение вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.

В решении СНБО от 11 марта 2021 указано, что предложения о введении санкций против двух российских банков внес Национальный банк Украины. Так, Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Читайте также: Суд наложил арест на имущество и 100% акций «Мотор Сич»

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины во время заседания 11 марта продлил санкции против двух российских банков, которые должны были закончиться 19 марта, еще на три года, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Проминвестбанк, Сбербанк России, санкции, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 20 марта 2021
Пятница, 19 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
кандидат философских наук

Право обирати вакцину і не помирати

В ідеальному світі ліки не можуть бути предметом довіри або недовіри. Критерієм використання ліків є їх ефективність, а не країна-виробник. Проте, в реальному світі люди хочуть підкупити закони фізики, математики або біології. Хтось вважає, що вірус обирає вас за національною, релігійною або політичною приналежністю, тому країна виробництва вакцини має значення.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Гора породила мышь, или Санкции США как лакмусовая бумажка слабости украинского государства

Американское правительство вводит санкции против украинского гражданина, коим де-юре является олигарх. Как же реагирует новая властная команда президента Зеленского? Как уже мы говорили, Офис Президента реагирует жизнерадостным твиттом в поддержку американских санкций против украинского гражданина. Но как быть с принципом равенства всех перед законом и тем, что каждый гражданин имеет право на защиту со стороны своего государства?!
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Вакцина искренности против пандемии озлобленности

Стартовавший недавно авторский проект Оксаны Марченко «Паломница», вопреки «неформатности» тематики, с точки зрения неких «канонов хайповости» YouTube, вызвал очень оживленный интерес и стремительно набирает популярность.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016