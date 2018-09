Приватбанк был признан неплатежеспособным законно, – суд

Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Национальным банком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, суд отказал клиенту Приватбанка Д. Касьяненко в удовлетворении иска к Национальному банку, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов, при участии третьих лиц — Министерства финансов, Приватбанка, Министерства юстиции об отмене решений.

«В суд клиент банка обратился еще в декабре 2016 года. В своем иске он просил суд отменить решение об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных и введение в нем временной администрации», — говорится в сообщении.

«После всестороннего исследования обстоятельств дела суд вынес решение по делу № 826/20453/16, которым полностью отказал в удовлетворении этого иска», — заявили в НБУ.

Как известно, Кабинет министров принял решение о вхождении в капитал Приватбанка 18 декабря 2016 года.

После этого Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.