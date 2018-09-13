Приватбанк был признан неплатежеспособным законно, – суд

Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Национальным банком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, суд отказал клиенту Приватбанка Д. Касьяненко в удовлетворении иска к Национальному банку, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов, при участии третьих лиц — Министерства финансов, Приватбанка, Министерства юстиции об отмене решений.
«В суд клиент банка обратился еще в декабре 2016 года. В своем иске он просил суд отменить решение об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных и введение в нем временной администрации», — говорится в сообщении.
«После всестороннего исследования обстоятельств дела суд вынес решение по делу № 826/20453/16, которым полностью отказал в удовлетворении этого иска», — заявили в НБУ.
Как известно, Кабинет министров принял решение о вхождении в капитал Приватбанка 18 декабря 2016 года.
После этого Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016