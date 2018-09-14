Украинцы хотят в ЕС, но сомневаются по поводу НАТО, - опрос

Более 58% опрошенных граждан Украины поддерживают вступление страны в Европейский Союз, однако менее половины — 46% за вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром «Социс».

Согласно результат, обнародованным на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу, в случае проведения референдума по присоединению Украины к Евросоюзу «за» проголосовали бы 58,1% респондентов, а в случае референдума по вступлению страны в Североатлантический Альянс, эту идею поддержали бы 46,3% опрошенных.

Вместе с тем, против присоединения к ЕС выступает каждый четвертый украинец (23,9%), а против присоединения к НАТО — каждый третий (31,6%).