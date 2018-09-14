Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге

Руководитель парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Петр Порошенко являются лидерами электоральных симпатий украинцев в президентском рейтинге, свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром «Социс».
Согласно результатам исследования, обнародованным на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу, за Ю.Тимошенко готовы проголосовать 11% респондентов, а за П.Порошенко — 7,1%.
Вместе с тем, среди тех украинцев, кто намерен принять участие в предстоящем голосовании и определился со своим выбором, за Ю.Тимошенко готовы отдать свои голоса 12,9% респондентов, за П.Порошенко — 8,4%.
Третье место по электоральным симпатиям среди тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился со своим выбором, занимает лидер партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский (7,9%), далее следуют певец Святослав Вакарчук (7,6%), лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (7,5%), сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко (7,1%).
За лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы отдать свои голоса 5,2% респондентов, за лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича — 4,3%.
Отвечая на вопрос, «кто из кандидатов победит?», 15,4% опрошенных указали на Ю.Тимошенко, 13,4% — на П.Порошенко, 3,8% — на В.Зеленского.
Кроме того, 46,5% респондентов убеждены, что Россия заинтересована в победе Ю.Бойко, 37,9% — в победе В.Рабиновича, 28,4% — в победе Ю.Тимошенко.
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