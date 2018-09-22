Китай показательно отменил ряд совместных мероприятий с США

МИД КНР объявил об отмене участия Китая в нескольких совместных мероприятиях с Соединенными Штатами в связи с санкциями Вашингтона в отношении китайского военного ведомства за сотрудничество с оборонными предприятиями России. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.

В частности, Пекин отказался участвовать в симпозиуме, посвященном поддержанию международной безопасности на море, который в ближайшие дни запланирован в США. Кроме того, было объявлено об отмене второй встречи представителей штабов двух стран в рамках китайско-американского межармейского диалога, которая 25-27 сентября должна была состояться в Пекине

21 сентября в ходе представления, сделанного послу США в Пекине Терри Бранстеду, китайская сторона потребовала «исправить ошибку» и отменить санкции. В противном случае, заявили во внешнеполитическом ведомстве, «китайские ВС предпримут ответные меры».

В четверг управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании «Сухой» (Су-35) в декабре 2017 года. В Китае такое решение вызвало бурное возмущение.