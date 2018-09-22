Минобороны Китая в резкой форме потребовало отменить санкции США

Минобороны Китая назвало «вопиющим нарушением» международных норм и потребовало немедленно отозвать санкции США в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, который купил у России истребители Су-35 и зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщается на сайте китайского Минобороны.
«Мы требуем, чтобы США немедленно исправили ошибку и отменили так называемые санкции», — добавили в Минобороны, подчеркнув, что в противном случае Вашингтон ожидают последствия.
Российско-китайское военное сотрудничество является нормальным процессом между двумя независимыми государствами и проходит в рамках международного права, заявили в Минобороны Китая.
«Подход США является вопиющим нарушением основных норм международных отношений, полным проявлением гегемонизма и серьезным нарушением отношений между двумя странами», — говорится в сообщении.
Меры США в отношении китайских военных, введенные на этой неделе, стали прецедентом — ранее вторичные санкции не применялись к российским контрагентам. Ограничения подразумевают, что китайское оборонное ведомство не сможет покупать американскую продукцию и технологии, также для него будет закрыт доступ к валютным операциям в юрисдикции США.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016