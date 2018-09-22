Минобороны Китая в резкой форме потребовало отменить санкции США

Минобороны Китая назвало «вопиющим нарушением» международных норм и потребовало немедленно отозвать санкции США в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, который купил у России истребители Су-35 и зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщается на сайте китайского Минобороны.

«Мы требуем, чтобы США немедленно исправили ошибку и отменили так называемые санкции», — добавили в Минобороны, подчеркнув, что в противном случае Вашингтон ожидают последствия.

Российско-китайское военное сотрудничество является нормальным процессом между двумя независимыми государствами и проходит в рамках международного права, заявили в Минобороны Китая.

«Подход США является вопиющим нарушением основных норм международных отношений, полным проявлением гегемонизма и серьезным нарушением отношений между двумя странами», — говорится в сообщении.

Меры США в отношении китайских военных, введенные на этой неделе, стали прецедентом — ранее вторичные санкции не применялись к российским контрагентам. Ограничения подразумевают, что китайское оборонное ведомство не сможет покупать американскую продукцию и технологии, также для него будет закрыт доступ к валютным операциям в юрисдикции США.