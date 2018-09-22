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России, возможно, придется самой финансировать «Северный поток-2»

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России, возможно, придется самой финансировать «Северный поток-2»

Россия готова полностью профинансировать сооружение газопровода «Северный поток-2», если США введут санкции против партнеров «Газпрома» по этому проекту. Об этом стало известно из источников издания Süddeutsche Zeitung, передает Deutsche Welle.

По данным источников, президент России Владимир Путин проинформировал об этих планах канцлера ФРГ Ангелу Меркель в ходе встречи в Мезеберге 18 августа.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» через Балтийское море осуществляется международным консорциумом, в котором 50% принадлежат российскому «Газпрому». Среди участников консорциума — дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell.

США уже неоднократно угрожали ввести санкции против энергетического сектора России в наказание за вмешательство Москвы в президентскую кампанию в США в 2016 году. От этих санкций могут пострадать и западные партнеры России.

Планы россиян по полному финансированию «Северного потока-2 могут натолкнуться на серьезные препятствия в Еврокомиссии, поскольку, согласно действующим в ЕС правилам конкуренции, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом.

Также беспокойство россиян вызывает строительство Германией терминала по приему сжиженного газа, куда, возможно, будет доставляться топливо из США, отмечает Süddeutsche Zeitung.

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В августе СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщили, что новый пакет санкций против «Северного потока-2» готов и может быть введен в течение нескольких недель.

Северный поток-2
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