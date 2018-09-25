Fitch не верит в вероятность жестких санкций США против России

Международное рейтинговое агентство Fitch не считает вероятным введение санкций США в отношении госдолга РФ, как и запрет для российских банков совершать операции в долларах, говорится в материалах агентства.
«История с санкциями по-прежнему будет волатильной и непредсказуемой, но Fitch не считает вероятными санкции США, которые бы препятствовали обслуживанию существующего госдолга, как и санкции, не позволяющие российским банкам осуществлять операции в долларах США», — говорится в материалах агентства.
По мнению Fitch, в случае введения жестких санкций в отношении кредитных организаций «может быть сложно обслуживать валютные обязательства, включая депозиты, но господдержка может помочь». Такие санкции могут ударить по населению, «а это, по данным агентства, противоречит высказываниям американской администрации, что санкции не направлены против простых людей».
Fitch считает, что российская экономика хорошо справилась с санкциями США, объявленными в апреле, несмотря на некоторую волатильность на рынках.
Напомним, что США 27 августа расширили санкции отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Новые ограничения подразумевают запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию национальной безопасности, а также на поставки электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Однако опасения финансистов вызывают возможные новые санкции в ноябре, в числе которых предлагается запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков) и блокировка долларовых операций крупнейших российских банков.
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