Fitch не будет пересматривать суверенный рейтинг России из-за санкций США

Суверенный рейтинг России устойчив к новым санкциям США, такие санкционные риски уже заложены в уровень рейтинга и соотносятся с прогнозом, говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch.
«Рейтинг России „BBB“ со стабильным прогнозом устойчив в новым введенным санкциям США. Санкции соотносятся с нашим мнением о том, что санкционные риски останутся высокими при администрации (президента США Джо) Байдена. Это уже заложено в суверенном рейтинге России», — отмечают эксперты агентства.
По их мнению, меры США не смогут подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность России и помешать обслуживанию долга. Аналитики также обратили внимание на низкий уровень дефицита бюджета, стабильность финансового сектора и существенный объем международных резервов, которые поддерживают устойчивость экономики на фоне санкций.
При этом они также отметили, что санкции могут негативно повлиять на настроения инвесторов и продолжат испытывать на прочность финансово-экономическую политику властей.
«Fitch по-прежнему считает санкции ключевым риском для суверенного рейтинга России», — заключили эксперты.
США в четверг ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.
Россия на следующий день после введения новых санкций США объявила о своих ответных мерах: из страны высылают 10 американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране, кроме того, Москва вводит персональные санкции против чиновников из администрации, как бывших, так и действующих, и рекомендует американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.
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