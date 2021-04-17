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Fitch не будет пересматривать суверенный рейтинг России из-за санкций США

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Fitch не будет пересматривать суверенный рейтинг России из-за санкций США

Суверенный рейтинг России устойчив к новым санкциям США, такие санкционные риски уже заложены в уровень рейтинга и соотносятся с прогнозом, говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch.

«Рейтинг России „BBB“ со стабильным прогнозом устойчив в новым введенным санкциям США. Санкции соотносятся с нашим мнением о том, что санкционные риски останутся высокими при администрации (президента США Джо) Байдена. Это уже заложено в суверенном рейтинге России», — отмечают эксперты агентства.

По их мнению, меры США не смогут подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность России и помешать обслуживанию долга. Аналитики также обратили внимание на низкий уровень дефицита бюджета, стабильность финансового сектора и существенный объем международных резервов, которые поддерживают устойчивость экономики на фоне санкций.

При этом они также отметили, что санкции могут негативно повлиять на настроения инвесторов и продолжат испытывать на прочность финансово-экономическую политику властей.

«Fitch по-прежнему считает санкции ключевым риском для суверенного рейтинга России», — заключили эксперты.

США в четверг ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.

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Россия на следующий день после введения новых санкций США объявила о своих ответных мерах: из страны высылают 10 американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране, кроме того, Москва вводит персональные санкции против чиновников из администрации, как бывших, так и действующих, и рекомендует американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.

Россия, Fitch Ratings, санкции
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