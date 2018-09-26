Кабриолет Мэрилин Монро выставили на аукцион за пол миллиона долларов

Автомобиль Ford Thunderbird 1956 года выпуска, со складным верхом, который водила актриса и певица Мэрилин Монро (1926-1962), выставлен на аукцион Julien’s Auctions в США. Предварительная оценка машины составляет $500 тыс. долларов, сообщает газета The Daily Telegraph.

Автомобиль приобретен для американской актрисы компанией Marilyn Monroe Productions. Считается, что это был рождественский подарок ее бизнес-партнера и фотографа Милтона Грина (1922-1985). Она стала обладательницей машины за полгода до выхода замуж за драматурга и прозаика Артура Миллера (1915-2005). Пара приехала на ней на бракосочетание.

«Мэрилин любила водить, — приводит издание слова супруги Милтона Грина — Эми. — Мы брали кабриолет и мчались по шоссе с открытым верхом навстречу ветру».

Монро владела автомобилем в течение шести лет и наездила почти 50 тыс. км, а затем подарила его сыну своего учителя актерского мастерства Ли Страсберга (1901-1982) — 18-летнему Джону. Под капотом Ford, развивавшего максимальную скорость более 180 км/ч, находился V-образный 8-циллиндровый двигатель мощностью 225 лошадиных сил.

Мэрилин Монро, наряду с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном, Суперменом, Микки-Маусом, считается одним из наиболее известных персонажей массовой культуры. Созданный актрисой образ обрел множество поклонников и продолжает использоваться в различных сферах — искусстве, моде и рекламе. Жизни и деятельности Мэрилин Монро посвящено около 300 книг, документальных исследований.