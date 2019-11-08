Сапоги Наполеона выставят на аукцион

Парижский аукционный дом Drouot выставляет на продажу сапоги-ботфорты 40 размера, принадлежавшие Наполеону Бонапарту. Торги по ним пройдут 29 ноября, говорится в заявлении Drouot.

Наполеон, как свидетельствуют историки, заказывал сапоги в основном у парижского сапожника Жака, мастерская которого располагалась на улице Монмартр, ведущей к одноименному парижскому холму. Каждая такая пара обходилась императору примерно в 80 франков.

В предлагаемых коллекционерам сапогах Наполеон ходил в ссылке по острову Святой Елены. Чувствуя приближающуюся смерть из-за болезни, он передал все свои вещи людям из своего окружения с тем, чтобы они переправили их затем его сыну. Таким образом сапоги попали к генералу и графу Анри Бертрану, адъютанту Наполеона.

Позже ботфорты бережно сохранил сын скульптора, барон Марокетти. В дальнейшем он подарил их сенатору Полю Ле Ру, у наследников которого они и хранились. Теперь они будут проданы с аукциона в Париже, как ожидается, не менее чем за €50-80 тыс.