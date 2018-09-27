Германия выбрана хозяйкой Евро-2024 по футболу

Германия выбрана страной-хозяйкой чемпионата Европы по футболу 2024 года. Такое решение принял на своем заседании в четверг исполнительный комитет УЕФА. Конкурентом Германии была заявка Турции.
Евро-2024 будет проходить в 10 немецких городах: Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Штутгарте, Франкфурте, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. В нем примут участие 24 сборных.
Как известно, следующий чемпионат Европы в 2020 году пройдет в 12 городах по всей Европе по случаю 60-летия первого континентального первенства.
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