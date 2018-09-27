Семилетний ребенок взломал новую iOS

Новая iOS 12, которая вышла 17 сентября, оказалась настолько уязвимой, что ее смог обмануть даже семилетний ребенок. О подвиге своего сына на ниве взлома операционной системы рассказал один из пользователей популярного форума Reddit c ником PropellerGuy.
Мужчина написал, что хотел проверить, сколько времени его сын проводит за играми на Iphone. Для этого в новой операционной системе есть функция «Экранное время», которая позволяет контролировать, что именно и как долго ребенок делает в телефоне.
Впрочем, задумка пользователя Reddit не увенчалась успехом. Отец заметил, что сын долго играет в телефон, а программа показывает слишком скромные цифры. Тогда он понял, в чем дело.
Оказалось, перед тем, как отведенное ему на игры время заканчивалось, семилетний мальчик удалял программу, а затем заново скачивал ее из App Store. Таким образом, время, которое он проводил, развлекаясь с телефоном, обнулялось.
Мужчина написал, что нисколько не злится на сына. «Напротив, я впечатлен его способностями», — отметил пользователь Reddit.
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