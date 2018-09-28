Количество украинских студентов в Польше утроилось

За три последних года количество студентов из Украины в Польше выросло с почти 10 тысяч до 35 тысяч 584 человек. Об этом сообщил польский Институт публичных дел, пишет украинская служба «Польского радио».
Столько украинских студентов учились в Польше в течение 2016/2017 учебного года, отмечает издание.
Согласно опросам, украинская молодежь выбирает Польшу из-за более низких, чем в других странах, расходов на жизнь, перспективы обучения без оплаты или с льготами, легкого доступа к обучению, возможности после окончания вуза найти работу по специальности и высокого качества образования.
В опросах студенты отмечают, что способствовать их приезду на учебу в Польшу могло бы предоставление стипендий, помощь в вопросе трудоустройства и обеспечение юридических советов. Согласно статистике, украинские студенты получают 1 тысячу 900 стипендий. Большинство студентов, обучающихся в Польше, содержат родители.
Лишь 9% украинских студентов после обучения планируют возвращаться домой. 29% хотят переехать в другую страну ЕС, 28% хотят остаться в Польше. 26% студентов еще не знают, куда они поедут.
Опрос украинских студентов был проведен среди тысячи человек в интернете с 28 марта по 4 мая 2018 года.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016