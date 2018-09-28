Количество украинских студентов в Польше утроилось

За три последних года количество студентов из Украины в Польше выросло с почти 10 тысяч до 35 тысяч 584 человек. Об этом сообщил польский Институт публичных дел, пишет украинская служба «Польского радио».

Столько украинских студентов учились в Польше в течение 2016/2017 учебного года, отмечает издание.

Согласно опросам, украинская молодежь выбирает Польшу из-за более низких, чем в других странах, расходов на жизнь, перспективы обучения без оплаты или с льготами, легкого доступа к обучению, возможности после окончания вуза найти работу по специальности и высокого качества образования.

В опросах студенты отмечают, что способствовать их приезду на учебу в Польшу могло бы предоставление стипендий, помощь в вопросе трудоустройства и обеспечение юридических советов. Согласно статистике, украинские студенты получают 1 тысячу 900 стипендий. Большинство студентов, обучающихся в Польше, содержат родители.

Лишь 9% украинских студентов после обучения планируют возвращаться домой. 29% хотят переехать в другую страну ЕС, 28% хотят остаться в Польше. 26% студентов еще не знают, куда они поедут.

Опрос украинских студентов был проведен среди тысячи человек в интернете с 28 марта по 4 мая 2018 года.