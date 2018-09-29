Порошенко подписал закон о «едином окне» на таможне

Президент Петр Порошенко подписал закон о введении «единого окна» на таможне. Об этом сообщает в субботу пресс-служба президента.

Законом вносятся изменения в Таможенный кодекс и ряд законов Украины в части упрощения нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

«Это прозрачное и открытое окно для субъектов хозяйствования, открытое для бизнеса, открытое для инвестиций и точно улучшит инвестиционный климат в государстве», — подчеркнул президент.

В пресс-службе отмечают, что реализация закона позволит полноценно ввести механизм «единого окна» путем оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины, что ускорит процесс проведения экспортно-импортных операций и, соответственно, улучшит инвестиционную привлекательность и рейтинговые показатели Украины, такие как Doing Business и Индекс эффективности логистики.