Войти
В Кремле не знают, откуда появилась информация об обмене Сенцова на россиян
права человека
В Кремле не знают, откуда появилась информация об обмене Сенцова на россиян
Порошенко пообещал в этом году 4% рост ВВП Украины
заявление
Порошенко пообещал в этом году 4% рост ВВП Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

фондовый рынок
RSS

Индекс Московской биржи обновил очередной исторический максимум

1167
Индекс Московской биржи обновил очередной исторический максимум

Российский рынок акций уверенно растет в начале торгов понедельника, индекс Мосбиржи обновил очередной исторический максимум.

К 10.10 по Киеву понедельника индекс Мосбиржи рос на 0,65% — до 2391,43 пункта (уже поднимался до 2492,84 пункта – нового исторического максимума), индекс РТС — на 0,34%, до 1196,14 пункта.

Читайте также: Через банк Тигипко обналичили почти 4 миллиарда, – НБУ

Предыдущего исторического максимума на уровне 2475,36 пункта индекс Мосбиржи достиг в пятницу, 28 сентября.

фондовый рынок, Московская биржа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 октября 2018
Воскресенье, 30 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и комсомоле

Динамика ВВП – любимая тема политиков и экономистов, полемистов и демагогов. Но любая наблюдаемая статистическая закономерность склонна к разрушению, как только на нее оказывается давление с целью управления экономикой. Т.е., измерение ВВП, если ВВП становится целью, в значительной мере теряет свой изначальный смысл. Почему? Приведу пример – любимый теми же политиками и экономистами, полемистами и демагогами рейтинг Doing Business. После того как этот рейтинг стал очень популярным, власти многих стран стали обозначать цели по позициям в нем (украинская власть – не исключение). И во все большей степени это стало «подгонкой» данных под методологию рейтинга, нежели реальным улучшением бизнес-климата в стране.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Три правила, чтобы начать новую жизнь

Меняться тяжело. Недостаточно просто прочитать книгу о том, как быть успешным, и затем неожиданно добиться успеха. Первый шаг – «отфильтровать». Отфильтровать жизнь. Тогда вы будете готовы к тому, чтобы начать новую жизнь. Но сначала… три привычки.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда говорят о приватизации, они нам врут

Нам врут. Нам открыто и беззастенчиво врут. Все аргументы, что касаются вопроса приватизации, являются манипуляцией и враньем. Врут про приватизацию в развитых странах. Когда показывают картинки, что в развитых странах осталось не больше десятка госкомпаний. Врут, не показывая реальную картину. Не показывают Сингапур, где госкомпании контролируют по разным оценкам от 30% до 50% ВВП. Врут, что в частных руках они станут лучше.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016