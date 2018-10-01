Индекс Московской биржи обновил очередной исторический максимум

Российский рынок акций уверенно растет в начале торгов понедельника, индекс Мосбиржи обновил очередной исторический максимум.
К 10.10 по Киеву понедельника индекс Мосбиржи рос на 0,65% — до 2391,43 пункта (уже поднимался до 2492,84 пункта – нового исторического максимума), индекс РТС — на 0,34%, до 1196,14 пункта.
Предыдущего исторического максимума на уровне 2475,36 пункта индекс Мосбиржи достиг в пятницу, 28 сентября.
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