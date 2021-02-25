Уже 10 миллионов россиян торгуют на бирже

Число частных инвесторов на Московской бирже достигло 10 млн, сообщила торговая площадка. С начала года оно выросло на 1,2 млн человек.

На Мосбирже отметили, что за последние шесть лет количество частных инвесторов увеличилось в десять раз, а за 2020 год брокерские счета открыли 5 млн человек — больше, чем за предыдущие годы. Всего на Мосбирже физлица открыли 16 млн счетов.

«Десятимиллионным инвестором с брокерским счетом на Московской бирже стал клиент из Иркутской области», — говорится в сообщении биржи.

По данным Мосбиржи, частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках торговой площадки. Их доля в объеме торгов акциями — 42%. Такую же они занимают в торговле деривативами. В торговле валютой доля частных инвесторов составляет 14%, а облигациями — 10,5%.