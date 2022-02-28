В РФ не рискнули открыть торги на Московской бирже

Банк России, являющийся основным акционером Московской биржи, принял решение не открывать фондовую и срочную секции, а также рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), говорится в сообщении на сайте российского регулятора.
Режим работы Московской биржи 1 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 1 марта.
В настоящий момент площадка поддерживает сделки на валютном и денежном рынках, а также в секции РЕПО.
Отметим, что обвал акций российских компаний на Лондонской бирже составил до 75%.
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