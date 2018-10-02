В Одесской области выявлена вспышка сибирской язвы

Пять человек госпитализированы в Саратском районе Одесской области с диагнозом «сибирская язва». Об этом «Думской» сообщили в районном совете.

Отмечается, что в районе проходит экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Местное издание Облвести, ссылаясь на источники в больнице, пишет что у людей диагностирована кожная форма заболевания, их состояние оценивается как стабильное.

Отмечается, что сибирская язва уже регистрировалась в регионе 11 лет назад, разносчиками были животные.

Сибирская язва (антракс) — особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека.