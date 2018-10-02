В Одесской области выявлена вспышка сибирской язвы

Пять человек госпитализированы в Саратском районе Одесской области с диагнозом «сибирская язва». Об этом «Думской» сообщили в районном совете.
Отмечается, что в районе проходит экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Местное издание Облвести, ссылаясь на источники в больнице, пишет что у людей диагностирована кожная форма заболевания, их состояние оценивается как стабильное.
Отмечается, что сибирская язва уже регистрировалась в регионе 11 лет назад, разносчиками были животные.
Сибирская язва (антракс) — особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016