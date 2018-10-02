Скрипаль смотрел российское ТВ и поддерживал политику Путина в Украине

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании и позже после обмена получивший убежище в Соединенном Королевстве, разделял официальную позицию России на события в Украине и не считал, что его жизнь находится под угрозой. Об этом говорится в новой книге журналиста Марка Урбана под названием The Skripal Files, выдержки из которой публикует газета The Guardian. В ее основе лежат интервью, которые Урбан брал у бывшего полковника ГРУ в 2017 году.
Со ссылкой на автора книги, издание сообщает, что Скрипаль, живя в Солсбери в доме, купленном службой британской внешней разведки МИ-6, продолжал смотреть новости по российскому Первому каналу. При этом он разделял «позицию Кремля по многим вопросам», говорится в книге, которая будет опубликована издательством Macmillan 4 октября.
В частности, как говорится в статье, Скрипаль поддерживал аннексию Крыма Россией, произошедшую в 2014 году. Как пишет The Guardian, он также не верил в утверждения, что части российской армии находятся на востоке Украины, говоря, что, введи Россия армию в соседнюю страну, она быстро дошла бы до Киева.
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