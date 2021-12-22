Великобритания тоже отправила в Украину специалистов по борьбе с кибератаками

Британские специалисты по борьбе с киберпреступностью были отправлены на Украину вместе с коллегами из США для сдерживания потенциальных атак со стороны России. Об этом в среду сообщила газета The Times.

По ее сведениям, эксперты должны обеспечить защиту важных объектов инфраструктуры Украины на фоне планируемого Россией вторжения на территорию нашей страны. О том, что Соединенные Штаты направили в Украину группу специалистов по кибербезопасности, проинформировала в понедельник газета The New York Times.

В последнее время часто звучат утверждения о возможном вторжении России в Украину. В РФ эту информацию опровергают.