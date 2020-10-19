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Великобритания тоже обвинила Россию в организации кибератак

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Великобритания тоже обвинила Россию в организации кибератак

МИД Великобритании выступил с утверждениями о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии. Заявление главы ведомства Доминика Рааба было опубликовано в понедельник на сайте Форин оффиса.

«Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Соединенное Королевство вместе со своими партнерами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки», — утверждал министр.

Британский МИД и Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявляют, что российские хакеры из ГУ Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) проводили «кибернетическую разведоперацию», целью которой стали организаторы игр, их спонсоры и логистические компании. Это делалось, чтобы вывести из строя компьютерные системы, помешав проведению соревнований. Официальный Лондон также утверждает, будто в результате действий российских хакеров сотни компьютеров вышли из строя в ходе церемонии открытия ОИ-2018 в Пхенчхане, помешав трансляции мероприятия. Российский хакеры также пытались замести следы и изменить свой методы с тем, чтобы он напоминал почерк хакеров из Китая и КНДР.

Утверждается, что за атаками стояли военнослужащие из российской войсковой части 74455, которую западные спецслужбы связывают с деятельностью хакеров. Они же якобы стояли за кибератаками против энергосистем Украины с помощью вируса NotPetya.

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В понедельник Минюст США в связи с этими атаками предъявил обвинения шести россиянам. В британском МИД подтверждают, что Лондон и Вашингтон приняли решение одновременно выступить с обвинениями в адрес российских разведслужб.

Россия, Великобритания, хакеры, кибератаки
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