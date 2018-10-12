«Укрзализныця» существенно повышает плату за использование вагонов

Обновленные ставки платы за использование вагонов ПАО «Укрзализныця», предусматривающие повышение текущих цен в среднем на 41%, вступят в силу в течение месяца.

Сообщение о соответствующем решении правления размещено на сайте центра транспортной логистики «Укрзализныци» и вступит в силу через 30 дней после официальной публикации в газете «Урядовый курьер».

Наибольшее увеличение стоимости ожидает платформы-лесовозы — на 54,7%, до 673 грн/сутки. Стоимость пользования фитинговой платформой останется на прежнем уровне — 456 грн/сутки, а универсальной платформой — увеличится на 37,2%, до 616 грн/сутки.

Пользование полувагоном подорожает на 36,5% до 819 грн/сутки, а суточная стоимость аренды зерновоза вырастет на 48% до 1,055 тыс. грн.

Пользование крытым вагоном вырастет на 50,4% — до 1,024 тыс. грн/сутки, окатышевозом — на 32,9%, до 1,005 тыс. грн/сутки, думпкаром — на 31,2%, до 1,308 тыс. грн/сутки, автомобилевозом — на 33,1%, до 1,046 тыс. грн/сутки, цистерной — на 44,4%, до 823 грн/сутки.

Вырастет также стоимость пользования цементовозом — на 42,6%, до 823 грн/сутки, а также минераловозом — на 37,6%, до 1,061 тыс. грн/сутки.

Пред этим «Укрзализныця» изменяла ставки за пользование своими грузовыми вагонами в сторону повышения 28 июля 2018 года.