Премьер Армении Пашинян подал в отставку в прямом эфире

Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку в прямом эфире Общественного телевидения.
Такая мера необходима для роспуска парламента республики и проведения внеочередных парламентских выборов.
«Я подаю в отставку Всем желаем удачи на выборах. Мы грантируем справедливые выборы», — сказал Пашинян.
Согласно конституции Армении, в течение следующих двух недель парламент должен избрать нового главу кабинета министров. На это дается две попытки. Если премьер не будет избран, то законодательный орган распустят, а в стране назначат внеочередные парламентские выборы.
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