Премьер Армении Пашинян подал в отставку в прямом эфире

Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку в прямом эфире Общественного телевидения.

Такая мера необходима для роспуска парламента республики и проведения внеочередных парламентских выборов.

«Я подаю в отставку Всем желаем удачи на выборах. Мы грантируем справедливые выборы», — сказал Пашинян.

Согласно конституции Армении, в течение следующих двух недель парламент должен избрать нового главу кабинета министров. На это дается две попытки. Если премьер не будет избран, то законодательный орган распустят, а в стране назначат внеочередные парламентские выборы.​