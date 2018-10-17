Социологи определили, кому из церковных иерархов доверяют украинцы

Жители Украины проявляют максимальное доверие Папе Римскому Франциску, главе Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарху Филарету и главе Константинопольской православной церкви Варфоломею I, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Согласно данным, обнародованным в среду на сайте «Рейтинга», 34% опрошенных доверяют Папе Римскому Франциску (16% не доверяют), 30% — патриарху Филарету (17% не доверяют), 20% — патриарху Варфоломею I (13% — не доверяют).

Кроме того, 19% доверяют главе Украинской греко-католической церкви архиепископу Святославу (12% — не доверяют), 16% — предстоятелю УПЦ (МП) Онуфрию (28% — не доверяют), 13% — предстоятелю УАПЦ Макарию (12% — не доверяют). Лишь 13% доверяют главе Русской православной церкви патриарху Кириллу (37% — не доверяют).

Папа Римский, патриарх Филарет, патриарх Варфоломей I, архиепископ Святослав и митрополит Макарий пользуются высоким уровнем доверия на западе страны. Митрополит Онуфрий пользуется относительно более высоким уровнем доверия на юге, патриарх РПЦ Кирилл — на юге и востоке.