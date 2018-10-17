Социологи обнародовали данные о поддержке украинцами идеи автокефалии

Предоставление автокефалии украинской церкви поддерживают менее половины жителей юга и востока Украины, больше всего сторонников этого шага — в западных регионах страны, следует из опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Самый высокий уровень поддержки идеи автокефалии на западе Украины (68%) и в центральной части страны (58%). В южных регионах сторонников этой инициативы не менее 45%, а в восточных — 37%. Согласно опросу, в юго-восточных областях, в отличие от остальной части Украины, фиксируется относительно большее количество тех, кто равнодушно или отрицательно относится к этой теме.

В целом по стране, согласно результатам опроса, 54% опрошенных положительно относятся к идее создания в стране единой поместной церкви. Противоположного мнения придерживаются 19% респондентов, а 19% украинцев высказали свое безразличие к этому вопросу.

При этом 36% всех опрошенных считают, что создание единой поместной церкви скорее объединит страну, 23% респондентов утверждают, что эта инициатива никак не повлияет на консолидацию общества. А 24% украинцев говорят о возможном расколе.