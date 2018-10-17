Порошенко внесет законопроект об усилении наказания за нарушения избирательного законодательства

Национальный совет реформ рассмотрит законопроект об усилении наказания на нарушение избирательного законодательства, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
«В ближайшее время мы собираемся вынести на Нацсовет реформ проект закона, который значительно бы усилил наказание за нарушение избирательного законодательства во время избирательных процессов. И будем делать все возможное, чтобы не допустить подкупа голосов, российского вмешательства, что особенно опасно», — сказал Петр Порошенко в интервью телеканалу «ZIK».
Он напомнил, что факт вмешательства РФ в выборы США доказан и сообщил о своем обращении к странам-партнерам поделиться опытом по предотвращению российского влияния в избирательный процесс.
«Хочу подчеркнуть, что я обратился с соответствующими предложениями как к нашим партнерам в ЕС — Германии, Франции — так и к партнерам из США и попросил передать опыт, в том числе и законодательный, о недопущении вмешательства России в избирательные процессы. Не буду скрывать, что в Украину они уже прислали экспертов, которые работают с нашими специалистами в области кибербезопасности и защиты от внешнего вмешательства, и эта работа будет продолжена», — отметил Порошенко.
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