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Бывшему вице-премьеру Малайзии грозит 20 лет за коррупцию

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Прокуратура предъявила в пятницу обвинения бывшему вице-премьеру Малайзии, лидеру крупнейшей в стране Объединенной малайской национальной организации (новой) (ОМНО) Ахмаду Захиду Хамиди в злоупотреблении служебным полномочиями, коррупции, отмывании денег. Об этом сообщила газета New Straits Times.

В общей сложности политику были предъявлены обвинения по 45 пунктам, общая сумма причиненного его действиями ущерба, по оценкам следователей, составляет 114 млн ринггит (более $27,4 млн). Ахмад Захид Хамиди был задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства в четверг в здании ведомства, куда он прибыл для очередного допроса. На сегодняшнем заседании столичный суд согласился отпустить политика под залог в размере 2 млн ринггит ($480 тыс.).

Как отмечает издание, за подобные преступления ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет, телесные наказания, а также штраф.

Бывший вице-премьер считается ближайшим политическим соратником экс-премьера Наджиба Разака, которого обвиняют, в частности, в злоупотреблении властью, получении взяток, хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB на общую сумму более $681 млн.

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ОМНО составляла основу коалиции «Национальный фронт», которая находилась у власти на протяжении более 60 лет, с момента обретения Малайзией независимости. Однако на парламентских выборах в мае потерпела самое крупное поражение в своей истории, получив 79 из 222 мест в нижней палате законодательного органа.

коррупция, Малайзия, Ахмад Захид Хамиди
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