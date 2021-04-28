Малайзия исключила AstraZeneca из национальной программы вакцинации

Власти Малайзии исключили препарат AstraZeneca из национальной программы вакцинации населения, сохранив при этом возможность получить данную вакцину для всех желающих. С таким заявлением выступил в среду во время видеоконференции министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин, курирующий данную программу.
«Вакцина будет предлагаться в некоторых центрах, в том числе в столице, однако мы понимаем озабоченность жителей относительно безопасности препарата», — указал глава ведомства. По его словам, «власти также не хотят разбрасываться вакциной, которая была признана эффективной и безопасной».
Тем не менее, подчеркнул министр, «AstraZeneca больше не входит в число основных в национальной программе».
Примерно 268 тыс. доз этой вакцины на прошлой неделе было доставлено в Малайзию, а в течение следующего месяца должно прибыть еще около 6,4 млн доз. Между тем основными препаратами, которые используются в стартовавшей в конце февраля кампании, остаются Pfizer — BioNTech и Sinovac.
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