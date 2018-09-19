Бывший премьер Малайзии арестован за растрату

Малазийская комиссия по борьбе с коррупцией (МАКК) арестовала бывшего премьер-министра Малайзии Наджиб Разака по дополнительным обвинениям в хищении средств через государственный инвестиционный фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Об этом сообщается на сайте местного Антикоррупционного агентства.

По данным следствия, он перевел 2,6 млрд малайзийский ринггитов ($627,79 млн) на свои счета. Экс-чиновник предстанет перед судом Куала-Лумпура 20 сентября.

Дело, связанное с 1MDB, о предполагаемом отмывании денег и взяточничестве расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США. По информации Reuters, министерство юстиции США заявило в гражданских исках, что более $4,5 млрд из 1MDB были отмыты через сложную сеть транзакций и подставных компаний.

Бывший премьер-министр Малайзии был задержан по подозрению в коррупции 3 июля.

В 2015 году Разака также подозревали в получении средст от фонда 1MDB. Однако в январе 2016 года генеральная прокуратура Малайзии сняла с Разака все обвинения в коррупции и признала перевод $681 млн на его личный банковский счет подарком от королевской семьи Саудовской Аравии.

Наджиб Разак был премьер-министром Малайзии с 2009 по 2018 год.