США запретят менять пол в документах

Правительство США рассматривает введение юридического определение пола, которое предусматривает только указание пола человека при рождении. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на служебную записку Министерства здравоохранения и социальных служб США.
Как пишет издание, ведомство выступает за установление юридического определения пола в ст. 9 федерального закона, запрещающего половую дискриминацию в образовательных программах, получающих финансовую поддержку от государства. В соответствии с ней, будет возможно указание пола только на основе биологических признаков, имевшихся при рождении, то есть только мужского или женского.
Газета отмечает, что данный шаг направлен на лишение официального признания трансгендеров.
В конце августа 2017 американский президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий Минобороны США принимать на службу в армию трансгендеров. Закон должен был вступить в силу 23 марта 2018 года, однако решение Трампа оспорили в суде, и действие указа было приостановлено. В декабре суд округа Колумбия разрешил трансгендерам проходить службу в армии и обязал администрацию президента США отменить ограничения. В конце марта Трамп подписал указ о запрете служить в армии для трансгендеров, кроме «исключительных обстоятельств».
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