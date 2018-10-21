Трамп рассказал о «любовных посланиях» от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп пообещал показать письма, которые он получал от лидера КНДР Ким Чен Ына, и назвал их «любовными посланиями». С такими словами он выступил в интервью газете The Washington Post, которое опубликовано в воскресенье на первой полосе издания.
Газета подчеркивает, что глава Белого дома «спонтанно» перешел к ситуации вокруг Корейского полуострова. Он посетовал на критику своих действий в этом деле со стороны СМИ, пошутив, что «влюблен» в Ким Чен Ына. Трамп сослался на письма, полученные от лидера КНДР, как свидетельство их продуктивных отношений.
«Я покажу вам письма, — отметил он. — Они похожи на любовные послания». Издание не поясняет, о каких письмах идет речь, были ли они уже опубликованы, или только будут.
Глава вашингтонской администрации уже не в первый раз шутит, что они с северокорейским лидером «влюбились друг в друга». На этот счет президент высказался в конце сентября во время выступления перед своими сторонниками в штате Западная Вирджиния. Тогда Трамп рассказал, что Ким Чен Ын писал ему «прекрасные письма».
Напомним, что 12 июня 2018 года в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.
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