Администрация Трампа не разрешила вывешивать ЛГБТ-флаги на посольствах США

Администрация США запретила размещать радужные флаги в честь месяца гордости (прайда), отмечаемого ЛГБТ-сообществом, на официальных флагштоках зданий своих посольств в мире. Об этом со ссылкой на трех дипломатов сообщает NBС News. Эту информацию также сообщили CNN два высокопоставленных сотрудника Госдепартамента.
Сотрудникам посольств необходимо запрашивать разрешение у Госдепа, если они хотят разместить на флагштоках что-то, кроме американского флага. По данным NBС News, разрешение вывесить ЛГБТ-флаг запрашивали посольства США в Израиле, Германии, Бразилии и Латвии. Им отказали.
Отмечается при этом, что власти запретили размещать флаги лишь на официальных флагштоках, однако сотрудники дипмиссий могут разместить их в любом другом месте, включая внутренние помещения и внешние стены здания.
Дипломат из американского посольства в Берлине сообщил CNN, что раньше ЛГБТ-флаги разрешали вывешивать. Кроме того, добавил он, в этом году флаг собирались повесить всего на неделю, в течение которой будут длиться мероприятия в столице. Американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что на здании вместо флага разместят большой баннер и будут проводить в посольстве множество мероприятий во время месяца прайда. Гренелл — первый открытый гомосексуал, занимающий должность посла США.
Отметим, что в конце мая президент США Дональд Трамп написал в Twitter о начале празднования месяца прайда (его отмечают в июне) и призвал отметить вклад представителей ЛГБТ-сообщества в развитие страны. Он также написал о солидарности с представителями нетрадиционной ориентации, которых в десятках стран преследуют и даже казнят.
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