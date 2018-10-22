Украинцы верят в возврат Крыма и не хотят «менять» его на Донбасс

Практически каждый второй украинец считает, что Крым вернется в состав Украины в ближайшей или долгосрочной перспективе, в то время как каждый пятый не верит в скорое возвращение полуострова, а каждый шестой — что такое развитие событий не станет возможным никогда, свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

Согласно обнародованным в понедельник в Киеве результатам опроса, 5,4% опрошенных считают, что Крым может вернутся в Украину в ближайшей перспективе, 42,3% — скорее всего может вернутся, но в долгосрочной перспективе, еще 20,1% — что скорое возвращение невозможно, а 15,5% — что возвращение абсолютно невозможно, так-так Крым утрачен Украиной навсегда. Еще 16,7% затруднились с ответом, передает Интерфакс-Украина.

Среди тех, кто считает возможным возвращение полуострова (47,7%), 38,8% считают, что возобновление суверенитета Украины в Крыму возможно при условии изменения власти (президента) в России, 31,6% — «при условии значительного усиления санкций и давления на РФ со стороны международного сообщества», 31% — «при условии проведения реформ у роста благосостояния в Украине, что будет привлекать крымчан», 15,9% — «при условии сохранения действующего режима санкций и давления на Россию», 14,4% — «Крым сам вернется в Украину из-за ухудшения внутреннеполитической и экономической ситуации в России», 9,6% — «силовым способом, путем военного наступления Вооруженных сил Украины на территорию Крыма», 7,5% — «при условии требований граждан России», 0,8% — «другое», а 8,9% затруднились с ответом.

На вопрос, стоит ли признать аннексированный Крым российским в обмен на выход России из оккупированных территорий Донбасса и прекращения поддержки ею «ДНР» и «ЛНР», 52,7% опрошенных украинцев ответили отрицательно, ведь Крым это территория Украины, 13,1% — «нет, ведь Россия будет продолжать агрессивную политику в отношении Украины», 5,2% — «да, при условии выплаты Россией компенсаций за потерянное в Крыму имущество», 10,8% — «нужно соглашаться на любые предложения, которые приведут к миру, даже за счет Крыма», 0,3% — «другое», а 17,9% было сложно ответить.