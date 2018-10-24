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Китайские банки отказываются обслуживать россиян из-за риска санкций

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Китайские банки отказываются обслуживать россиян из-за риска санкций

О том, что россияне сталкиваются с трудностями при работе с китайскими банками из-за санкционных рисков, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере между Россией и КНР, где обсуждалась данная проблема.

Заседание, по данным издания, состоялось 27–28 сентября в Шэньчжэне. На нем стороны обсуждали «барьеры, препятствующие своевременному проведению межбанковских платежей и открытию корреспондентских счетов». Москва «настойчиво» поднимала вопрос о том, что китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний, уточняют источники газеты.

В ответ на это представители Народного банка Китая заявили лишь, что «готовы продолжать» передавать коммерческим банкам КНР информацию «о характере действующих санкционных ограничений». По информации собеседников «Коммерсанта», с трудностями при работе с китайскими банками сталкиваются не только фигуранты санкционных списков, но и те юридические и физические лица, которых санкции не коснулись.

Издание напоминает, что впервые о сложностях с привлечением денег «не только с западных, но и с восточных рынков» заявил еще в декабре 2014 года глава Сбербанка Герман Греф. В июне 2015 года подобные проблемы подтверждал и первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, указывая, что «большая часть китайских банков отказывается проводить операции с российскими кредитными организациями». С тех пор и вплоть до этой осени проблема в публичном пространстве больше не звучала.

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Опрошенные изданием представители трех российских и двух китайских банков, имеющих отделения в обеих странах, заявили, что проблема изначально появилась после первых раундов санкций в конце 2014 года. К концу 2015 года ее удалось «более-менее решить», отмечают они. Ситуация, по их словам, ухудшилась с мая этого года, особенно для компаний, которые попали в так называемый список SDN Минфина США. Опрошенные «Коммерсантом» предприниматели и сотрудники компаний, ведущие бизнес с Китаем и просто живущие в стране, также подтверждают, что проблемы в последние полгода возникают постоянно.

банки, Китай, санкции
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