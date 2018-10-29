В России рассказали о состоянии здоровья Сенцова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала агентству РИА Новости, что почти каждый день получает информацию о самочувствии отбывающего в РФ наказание украинского режиссера Олега Сенцова, который завершил голодовку, и отметила, что с его стороны жалоб нет.

«Я полностью в курсе о его состоянии здоровья, его настроении, его самочувствии. Его посещает и уполномоченный по правам человека (в Ямало-Ненецком автономном округе) Анатолий Иванович Сак, (он) почти что ежедневно информирует о ситуации вообще в Ямало-Ненецком автономном округе, ну и, конечно, по Олегу Сенцову, потому что важно, чтобы он выходил из голодовки с соблюдением всех правил», — сказала агентству Москалькова.

Она заверила, что со стороны Сенцова жалоб нет, он ежедневно находится под наблюдением врачей.

«С его стороны жалоб нет, каждый день под наблюдением врачей. Поэтому здесь все слава богу нормально», — заключила она.

Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщали представители российских властей, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.

В начале октября Сенцов прекратил голодовку.

Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Сам Сенцов все обвинения отрицает, считая свой арест и приговор политическим преследованием.