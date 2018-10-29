В Индонезии разбился пассажирский Boeing

В Индонезии пропал с радаров пассажирский лайнер авиакомпании Lion Air Boeing 737 MAX 8, следовавший рейсом JT-610 из Джакарты в Панкалпинанг, сообщает Reuters.

Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море у западного побережья острова Ява.

«Мы получили подтверждение, что самолет разбился», — цитирует агентство представителя спасательных служб. По данным издания detiknews, на борту самолета находились 189 человек.

По данным сайта Flightradar 24, самолет должен был вылететь из Джакарты в 06:10 по местному времени (01:10 по Киеву), однако в реальности взлет произошел на десять минут позже. Через десять минут полета самолет пропал с экранов радаров. Он должен был приземлиться в пункте назначения в 07:20 по местному времени (02:20 по Киеву).

Собеседник Reuters утверждал, что катастрофа произошла через 13 минут полета, падающий самолет видел экипаж буксира, находившегося в море.

По записи на Flightradar видно, что самолет набирал высоту, однако через четыре минуты полета набор высоты прекратился, лайнер то снижался, то снова поднимался вверх, его отметка исчезла с радаров, когда самолет находился на высоте около одного километра.

Самолеты Boeing 737 серии MAX осуществляют коммерческие полеты с 2017 года, первую партию Boeing поставил компании Malindo Air, которая владеет лоукостером Lion Air. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года, сообщает detiknews.