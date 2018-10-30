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Берни Сандерс не исключает своего участия в выборах 2020 года

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Берни Сандерс не исключает своего участия в выборах 2020 года

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, уступивший в 2016 году Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение официальным кандидатом на пост президента от Демократической партии, не исключил своего участия в президентской гонке в 2020 году. Как сообщила во вторник газета The Hill, об этом Сандерс заявил во время выступления перед сторонниками.

В настоящее время Сандерс добивается переизбрания в Сенат на третий шестилетний срок на промежуточных выборах 6 ноября. «В настоящее время я нацелен на переизбрание в 2018 году, но если вы попросите меня с абсолютной уверенность ответить, буду ли я принимать участие в президентских выборах, то я вам не отвечу. По правде говоря, я еще не принял окончательного решения — не буду говорить вам, что не намерен участвовать в гонке», — заявил он.

«Что будет, если меня изберут президентом США? Думаю, что быть сенатором и президентом одновременно невозможно», — сказал он, отметив, что не может обещать избирателям, что в случае переизбрания проработает полный срок.

На праймериз в Вермонте бывший соперником Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии является очевидным фаворитом в борьбе за кресло сенатора от этого штата. Как отметила газета USA Today, у Сандерса нет серьезных соперников на праймериз, учитывая, что последние выборы он выиграл, набрав 71% голосов.

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Сандерс впервые добился избрания в Палату представителей Конгресса США в 1990 году, затем в 2006 году был избран в Сенат от штата Вермонт и в 2012 добился переизбрания. После его поражения в борьбе за выдвижение кандидатом от Демпартии на пост президента, руководство демократов приняло решение включить его в состав руководящих органов партии и поручить ему контакты с избирателями в промышленных районах США.

Берни Сандерс
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Вторник, 30 октября 2018
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