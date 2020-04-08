СМИ сообщили о выходе Сандерса из президентской гонки

Сенатор Берни Сандерс отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление предвыборного штаба Сандерса.

По данным Reuters, о своем решении Сандерс объявил в телефонном разговоре с сотрудниками своего предвыборного штаба. Как ожидается, в ближайшее время политик выступит с обращением к свои сторонникам, в ходе которого публично объявит о прекращении предвыборной кампании.

Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от демократов.