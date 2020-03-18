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Сандерс потерял почти все шансы на победу в гонке демократов

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Сандерс потерял почти все шансы на победу в гонке демократов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден во вторник одержал уверенную победу на первичных выборах (праймериз) в трех американских штатах. Он значительно увеличил отрыв от своего, по сути, единственного соперника в предвыборной борьбе демократов — сенатора от Вермонта Берни Сандерса.

Праймериз состоялись во Флориде, Иллинойсе и Аризоне. На кону были суммарно более 440 голосов делегатов, которые на предстоящем 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Обработка бюллетеней в этих штатах официально пока не завершена, но ведущие американские СМИ уверены, что победу с немалым перевесом во всех трех случаях одержал Байден.

До выборов во вторник он опережал Сандерса примерно на 150 голосов. Теперь его преимущество увеличилось почти в два раза. Согласно последним оценкам газеты The New York Times, с учетом предварительных итогов голосования во вторник у Байдена 1147 голосов, у Сандерса — 861.

У сенатора от Вермонта по-прежнему есть теоретическая возможность заручиться поддержкой 1991 делегата от штатов, что необходимо для выдвижения кандидатом в президенты от демократов, но для этого ему надо одержать серию крупных побед на предстоящих праймериз. Если верить последним опросам общественного мнения в США, шансов на это очень мало.

The New York Times называет имеющийся у Байдена отрыв по числу голосов делегатов «почти непреодолимым» для Сандерса.

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Тем временем Трамп, по итогам состоявшихся во вторник праймериз республиканцев в Иллинойсе и Флориде, заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом от этой партии на президентских выборах.

выборы в США, Берни Сандерс, Джо Байден
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