Ресторан, где обедали Скрипали, возобновит работу спустя 8 месяцев

Сетевой итальянский ресторан Zizzi, где Сергей и Юлия Скрипали обедали в тот день, когда были отравлены, вновь начнет работу в Солсбери после восьмимесячного перерыва. Об этом сообщила в понедельник газета The Daily Telegraph.
Представители министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании дали разрешение на возобновление работы ресторана, объявив, что после тщательных дезинфекционных работ, проведенных британскими военными, опасности для работников и посетителей Zizzi больше нет. При этом первоначально британские власти говорили о том, что в целях безопасности здание, в котором расположен ресторан, может быть снесено.
Как сообщили изданию в администрации заведения, на протяжении всех тех месяцев, что ресторан оставался закрыт и оцеплен, его сотрудникам в полном размере выплачивалась заработная плата. Им также была предложена психологическая помощь.
Торжественное открытие Zizzi состоится во вторник 6 ноября. В этот день в меню ресторана не будут указаны цены блюд, и у посетителей будет возможность самим решать, сколько они заплатят за свой обед или ужин. Вся выручка Zizzi за этот день будет направлена на благотворительность.
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