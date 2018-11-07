Госдеп призвал Европу не ослаблять санкции против России

Представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер призвал страны Европейского союза сохранять жесткий режим санкций против России, передает BBC.

Выступая в Брюсселе, он просил ЕС сохранять единство подхода к санкциям. Ранее коалиционное правительство Италии выразило сомнение в том, что антироссийские санкции выгодны Италии и другим крупным европейским странам.

На этой неделе Теслер посетит сразу несколько европейских столиц в рамках подготовки к саммиту ЕС, в том числе чтобы убедить их не ослаблять санкции, пишет Financial Times.

«Мы убеждены, что санкции следует сохранять до тех пор, пока мы не увидим тех изменений в поведении российского правительства, которых мы добивались», — заявил представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США намерен ввести второй пакет санкций против Российской Федерации из-за «дела Скрипалей».