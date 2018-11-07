Госдеп призвал Европу не ослаблять санкции против России

Представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер призвал страны Европейского союза сохранять жесткий режим санкций против России, передает BBC.
Выступая в Брюсселе, он просил ЕС сохранять единство подхода к санкциям. Ранее коалиционное правительство Италии выразило сомнение в том, что антироссийские санкции выгодны Италии и другим крупным европейским странам.
На этой неделе Теслер посетит сразу несколько европейских столиц в рамках подготовки к саммиту ЕС, в том числе чтобы убедить их не ослаблять санкции, пишет Financial Times.
«Мы убеждены, что санкции следует сохранять до тех пор, пока мы не увидим тех изменений в поведении российского правительства, которых мы добивались», — заявил представитель Госдепа.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США намерен ввести второй пакет санкций против Российской Федерации из-за «дела Скрипалей».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016